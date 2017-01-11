法國流感疫情蔓延 全境達紅色警戒
法國入冬後出現一波嚴重流行性感冒疫情，全境已達紅色警戒，尤其威脅高齡者。官方建議盡量不要與他人接觸、經常洗手、覆蓋口鼻、用面紙取代手帕，以限制病毒傳播。
這波因A型H3N2病毒而起的流行性感冒疫情在法國各地出現，法國公共健康局（Sante Publique France）的疫情地圖顯示，全境都已達到紅色警戒，也就是「流行病」等級。
以地區來說，疫情最嚴重的地方在東部的奧弗涅-隆河-阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhone-Alpes）和巴黎所在的法蘭西島（Ile-de-France）。
在里昂（Lyon）一所退休老人機構，兩週內就有多達13人因這波流感而病逝。
衛生部估計疫情即將達到高峰期，急診服務也將屆極限。
根據費加洛報（Le Figaro）報導，目前每10萬人有398起流感症狀病例，已有將近6000人因流感掛急診，其中1035人需要住院，大多是65歲以上高齡者，甚至有381起病例嚴重到要做心肺復甦術。
法國公共健康局建議，盡量不要與他人接觸，經常洗手，旁邊有人咳嗽或打噴嚏時要覆蓋口鼻，用面紙取代手帕，這些動作都有助於限制病毒傳播，或打疫苗以避免重症。
2014年末到2015年初，法國也經歷過一波嚴重流感疫情，當時約有290萬人感染，使得醫療系統超出負荷。1060111
(中央社)
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