據稱擁損川普聲譽情資 克里姆林宮否認

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克里姆林宮今天否認，有關俄羅斯收集有損美國總統當選人川普聲譽相關資訊的指控，稱這些資訊造假，其目的是損害俄國和美國之間的關係。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「克里姆林宮並未握有損及川普聲譽的資訊。」

培斯科夫稱美國媒體Buzzfeed取自英國前情報員所公布的說法，「全是造假」，「顯然是為傷害我們的雙邊關係」。

培斯科夫同時否認克里姆林宮收集有損民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）聲譽的情資，並說「克里姆林宮未著手收集有損聲譽的資訊」。（譯者：中央社羅苑韶）1060111

(中央社)