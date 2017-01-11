經典賽》韓國隊確定徵召吳昇桓 金賢洙不打
中華隊在3月經典賽首輪的對手韓國隊，今天(11日)召開教練團會議，確定將徵召聖路易紅雀救援投手吳昇桓，但他也可能會是今年韓國隊陣中唯一的大聯盟球員，根據韓國媒體報導，巴爾的摩金鶯隊外野手疑似在球團施壓下向韓國隊總教練金寅植表態不參賽。
吳昇桓去年因澳門賭博案遭韓國法院罰款1000萬韓圜，同時遭韓職禁賽72場，未被列在韓國隊日前公佈的經典賽28人名單，但他在2016年加盟紅雀，出賽76場，投了79.2局，拿下6勝3敗、14中繼19救援、自責分率1.92成績，被期待為韓國隊終結者人選。
韓國隊今天確定徵召吳昇桓入陣，但同日金賢洙辭退參賽，秋信守、李大浩參賽的機率也很低，加上已先後離開國家隊名單的朴炳鎬、姜正浩，韓國隊戰力大受影響。
先前金鶯總教練休瓦特就曾表明不希望球員參與經典賽，而根據韓國媒體報導，金鶯球隊也已先向告知韓國隊金賢洙不願參加經典賽，對此金賢洙否認，但今天金寅植接到金賢洙的電話表達不打經典賽。
(中時電子報)
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