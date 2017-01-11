2017全國蘭花大展將登場 賞蘭花還能逛燈會
「2016南投花卉嘉年華全國蘭花大展」21日將在草屯樸提蘭園登場，縣府今〈11〉日在草屯舉行記者會，觀光處長王源鍾、農業處長陳瑞慶及草屯地區各級民代和南投縣蘭花發展協會理事長魏榮泰都參與，場面熱鬧。
全國蘭花大展記者會今在草屯雙喜餐廳舉行，立委馬文君辦公室秘書陳啟昭、縣府觀光處長王源鍾、農業處長陳瑞慶、縣議員李洲忠、簡賜勝、游宏達及草屯鎮民代表會主席李明鴻均應邀列席。
觀光處王處長表示，今年花卉嘉年華系列活動的重頭戲「全國蘭花大展」，21日將在草屯盛大開幕，除可看到國內少見、最有特色的狐狸尾蘭以及來自全國的蘭花精品，並邀請全國民眾一起來南投賞名貴蘭花、逛沙雕、玩恐龍、看燈會、嚐美食。
農業處陳處長表示，蘭花是國內最具出口產值與競爭力的花卉，舉辦蘭花大展不僅對農業及觀光產業有實質幫助，更能促進同業交流，民眾也能透過賞花，了解國內蘭花產業發展盛況，尤其狐狸尾蘭難得一見，更是值得大家前來觀賞。
蘭協魏理事長說，今年參賽蘭花有上千盆，且很有特色，盆盆精彩，20日收件後，分4組競賽，21日起至2月5日在樸提蘭園展開全國蘭花大展；此時正是蘭花盛開季節，花況相當好，比國際蘭展更加豔麗，非常值得一看。
2017南投花卉嘉年華‧全國蘭花大展，除有全國蘭花大賽的得獎蘭花展、狐狸尾蘭、虎頭蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭、國蘭等展示區，展出數千盆名貴蘭花，並有DIY花藝研習教學區、40個文創攤位、花卉及資材展售區、美食及伴手禮展售區等，各種蘭花爭豔、繽紛多彩，相當值得一遊！
(中時)
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