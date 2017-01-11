星國反恐維安 2年遣返7名女外傭

新加坡為強化反恐安全維護，過去兩年來有7名在新加坡工作的外籍女幫傭，因受網路影響出現激進行為，這些行徑已對新加坡構成安全威脅，因此遭到遣返。

新加坡聯合早報引述內政部兼律政部長尚穆根的話指出，這些女傭在接受調查時雖沒有計劃要在新加坡進行暴力行為，但與人互動之際，已顯現激進思想，正走向危險道路。

尚穆根說，她們如果留在新加坡會形成安全威脅。

尚穆根表示，新加坡會密切注意維安情形，針對疑似激進的新加坡人或外國人進行調查。新加坡的維安機構也會和外國分享情報，對抗跨國的安全威脅。1060111

(中央社)