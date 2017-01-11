電業法立院三讀 小型綠電免備用容量

立法院11日臨時會處理電業法部分條文修正草案，在院長蘇嘉全敲槌後三讀通過。（姚志平攝）

立法院11日臨時會三讀通過電業法部分條文修正草案，民進黨立委林靜儀（右起）、柯建銘、管碧玲、葉宜津、陳曼麗等人在議場內拿著標語合影留念。（姚志平攝）

立法院院會今三讀《電業法》修正案，為鼓勵綠電發展，輸配電業應優先併網、調度再生能源，並享有輸配電優惠，業者可直接銷售予用戶。同時，修法亦放寬小型綠電業者不需提供備用供電容量，以降低進入市場之門檻。

電業法自1995年起，已6進6出立法院，朝野政黨今在「綠電先行」之共識下順利三讀。修正條文明定，主管機關在中央為經濟部，主責電業政策之分析與研擬、電價及收費費率及其計算公式的政策研擬、核定與管理。

至於朝野爭執之「電業管制機關」，在綠營人數優勢下，通過民進黨團所提修正動議條文，將由經濟部指定，為三級機關，辦理電業及電力市場監督及管理、電業籌設及擴建及電業執照申請的許可及核准。

另在優惠電價部分，則依行政院版本通過，三讀條文明定，學校、庇護工場、立案社會福利機構及護理之家、公用路燈用電等均享有之；另，減收電費則由該目的事業主管機關編列經費支應。

力推再生能源發展，三讀條文也規定，發電業來自非綠能發電業部分純益，只要超過實收資本總額10％，未逾25％，就應提撥超出部分的半數；如超過實收資本額25％以上，就應提撥超出部分的全數。

另外，「非核家園」目標是否納入蘭嶼核廢場一事，最後表決通過民進黨團所提修正條文，核能發電設備應於2025年前，全部停止運轉。政府應訂定計畫，積極推動低放射性廢棄物最終處置相關作業，以處理蘭嶼地區現所貯放的地放射性廢棄物，相關推動計畫依據低放射性廢棄物最終處置設施場址設置條例訂定。

(中時)