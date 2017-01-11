一例一休帶動漲價？ 林全改口：是假議題
日前受訪才說一例一休物價必然上漲，行政院長林全今（11）日改口了。他對著一群中小企業團體說，勞基法修法造成物價上漲是個假議題。他指出，有人以一例一休為由，一直起鬨喊漲，政府已關注此現象，盼避免造成社會傷害。
根據中央社報導，行政院長林全今天出席「行政院長與中小企業下午茶敘」，在致詞時明確表示，勞基法修法造成漲價的風波是一個假議題，是有人在起鬨。
林全說，政府不認為勞基法修改會造成多少成本上升，也不認為這必然會造成漲價風波，這也並非修法目的。林全表示政府會注意此事，不讓此議題造成社會傷害。
一例一休新制上路，帶動物價上漲，行政院消保處日前曾放風聲，要請率先漲價的9家業者喝咖啡，以了解調價是不是「一例一休害的」，但後來被批擾民而喊停。
(集團連線報導)
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