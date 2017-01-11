扶搖直上 王福堯愛中距離的不浮誇

松山高中王福堯（左）中距離發威。（高中體總提供）

松山高中今遭遇東山高中頑抗，也是黃萬隆與廖覎鋕「師徒對決」再一章，松山雖一路領先，還有高國豪狂拿33分領軍，卻也不如預賽徹底甩開對手糾纏，兩隊一路膠著，松山王福堯精彩的底線中距離跳投，成為此役亮點，他全場兩分球投9中8、攻下18分，是松山最終以72比62擊敗東山的關鍵角色。

相較於近年來球員流行在三分線外出手，王福堯專注在中距離投籃，反成為異數，他坦言自己三分線準頭較差，加上急停跳投手感一向不差，才會多在中距離出手，他說：「我自己是覺得，得分比較重要，就選擇比較有把握的出手機會。」

王福堯此役手感發燙，中距離出手支支關鍵，此役攻下18分，另有4次抄截，「應該是我HBL的代表作了吧。」他笑說，今天比較準，讓隊友比較容易看到，接到傳球機會比較多。

被隊友與教練暱稱「阿福」的王福堯，是族譜中「堯」字輩，至於取名「福堯」，正是媽媽取「扶搖直上」之意，他走過高一未入12人名單、高二替補出發，直到高三終於獲得先發機會，他笑說：「應該有扶搖直上的感覺吧。」

身在萬眾矚目的松山高中，每個球員都有自己的角色，王福堯明確說出自己在陣中的責任，「先守死對手最厲害的得分球員，有機會出手再出手。」他認為松山的招牌對自己並不是壓力，他說：「因為每個人都有自己的工作，責任都是大家分擔。」

王福堯期許自己成為「綠色神盾」的「大鎖」，平常練球就是與高國豪放單對練，問他在HBL裡最想對決的球員，他說：「我想面對南山高中的李家慷，很期待對決南山的比賽。」可惜兩隊在12強不同組，兩人對決將等到台北8強賽。

(中時電子報)