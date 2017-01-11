扶搖直上 王福堯愛中距離的不浮誇
松山高中今遭遇東山高中頑抗，也是黃萬隆與廖覎鋕「師徒對決」再一章，松山雖一路領先，還有高國豪狂拿33分領軍，卻也不如預賽徹底甩開對手糾纏，兩隊一路膠著，松山王福堯精彩的底線中距離跳投，成為此役亮點，他全場兩分球投9中8、攻下18分，是松山最終以72比62擊敗東山的關鍵角色。
相較於近年來球員流行在三分線外出手，王福堯專注在中距離投籃，反成為異數，他坦言自己三分線準頭較差，加上急停跳投手感一向不差，才會多在中距離出手，他說：「我自己是覺得，得分比較重要，就選擇比較有把握的出手機會。」
王福堯此役手感發燙，中距離出手支支關鍵，此役攻下18分，另有4次抄截，「應該是我HBL的代表作了吧。」他笑說，今天比較準，讓隊友比較容易看到，接到傳球機會比較多。
被隊友與教練暱稱「阿福」的王福堯，是族譜中「堯」字輩，至於取名「福堯」，正是媽媽取「扶搖直上」之意，他走過高一未入12人名單、高二替補出發，直到高三終於獲得先發機會，他笑說：「應該有扶搖直上的感覺吧。」
身在萬眾矚目的松山高中，每個球員都有自己的角色，王福堯明確說出自己在陣中的責任，「先守死對手最厲害的得分球員，有機會出手再出手。」他認為松山的招牌對自己並不是壓力，他說：「因為每個人都有自己的工作，責任都是大家分擔。」
王福堯期許自己成為「綠色神盾」的「大鎖」，平常練球就是與高國豪放單對練，問他在HBL裡最想對決的球員，他說：「我想面對南山高中的李家慷，很期待對決南山的比賽。」可惜兩隊在12強不同組，兩人對決將等到台北8強賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。