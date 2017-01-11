誰的太平間？ 蔡正元對嗆葉匡時
前交通部部長葉匡時稍早在臉書嗆國民黨主席洪秀柱說：「做了近1年的黨主席，怎麼不到3萬人願意繳黨費？」「難道您真的要把國民黨送到太平間嗎？」國民黨前政策會執行長蔡正元怒回嗆：葉匡時是不是智商進了太平間？
葉匡時指出，根據國民黨中央昨天網頁公布，國民黨有88萬多黨員，但具黨主席投票權的僅22萬多人，其中65歲以上40年黨齡（主要是黃復興，約17萬人）及低收入戶（約2萬人）佔19萬7千多人（他們不用交黨費就有投票權）。換言之，國民黨主席選舉將完全由黃復興主導。
蔡正元怒批葉匡時，被馬英九重用當交通部長，難怪馬的民調數字進了太平間。更指葉匡時「靠著國民黨，不費吹灰之力享盡榮華富貴，夜夜笙歌，ㄧ杯紅酒都不只數千元，到現在卻連2000元特別黨費都沒繳，葉匡時還有臉故意扭曲國民黨員的繳黨費數字。」
蔡正元點出，今天才1月11日，國民黨員887,861人，才新年沒幾天，要繳清今年黨費還早，今年的黨費3月底前都能繳。887,861名國民黨員，目前繳清或免繳黨費者，可行使投票權者有226,783人，黃復興黨部只有65,967人。免繳黨費者，包括年滿65歲且黨齡滿40年或低收入戶，有197,442人，其中黃復興黨員只有60,480人。
蔡正元猛酸：「葉匡時沒唸書嗎？這些數字看不懂嗎？是不是智商進太平間了？難怪葉匡時搞高鐵財務改革會被打腫臉，連個簡單數字都看不懂！」
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(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
文章來源：葉匡時臉書
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