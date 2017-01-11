台甲黑色大戰 馬馬內頂翻大同
首屆台灣企業甲級足球聯賽首輪場場都有老外進球的紀錄，11日次輪賽事不但成功延續，還上演尼日後衛馬馬內（Mamane）與英屬土克凱可群島前鋒馬克費內路斯（Marc Fenelus）的「黑色大戰」！
結果馬馬內不但防守出色，還在第82分鐘頂進致勝球，幫助輔仁大學以2比1氣走北市大同，拿下開季2連勝，也讓大同吞下本季首敗。
「我以前有和大同一起練球，很清楚馬克的踢球方式，」馬馬內相當滿意自己的防守表現，以及連兩戰替輔大進球，「其實我以前是踢前鋒的，如果不是要守馬克，就算現在踢後衛，我還可以參與更多進攻呢！」
馬克出生於海地的太子港，2014年代表土克凱可群島參加加勒比海盃資格賽，替大同踢台足聯賽則已是第2屆。以馬克的壯碩身材與爆發力，對上台灣後衛幾乎所向披靡，不過輔大找來比他更高、更壯的馬馬內，的確限制了馬克的破壞力。
馬馬內在中路緊盯馬克，讓他只能被對拿球、無法轉身突破過人。馬克雖有因應之道，多往邊路接球扯動輔大防線，卻也降低了大同中路搶點的威脅性。輔大穩住後防，上半場靠徐宏銍先馳得點，馬克下半場雖於角球進攻破門扳平，最後仍被馬馬內頂進致勝球。
對於馬馬內的致勝球，大同認為有衝撞門將之嫌，輸得很不服氣，但總教練強木在也承認，輔大有馬馬內扛中後衛，在戰術上的確影響到馬克的發揮。「如果是對本土後衛，馬克一般就是直接『吃』了。」強木在說。
場上互相較勁，其實馬馬內和馬克交情不錯，賽後就在場邊哈拉談笑。對於馬馬內解釋自己進球後的慶祝動作，是模仿獅子吼叫的樣子，馬克則不以為然的說：「我完全看不出來，應該也沒人看得懂吧！」
談到比賽，馬克並不認為碰上馬馬內讓他感到壓力，「不管對上誰，我就是要把球踢好，沒有什麼壓力。」馬克說，本屆聯賽各隊實力都有進步，不像末代城市聯賽，有的對手大同可以7比0大勝，「但我們既然是最強的球隊，來比賽就是要獲勝，平手也不行。今天輔大踢得很好，我們輸了，就下次再來。」
(中時電子報)
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