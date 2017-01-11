南投驗年節食品 7件豆干含雙氧水違規
南投縣政府衛生局抽驗年節食品，檢驗防腐劑、等項目，其中7件豆干違規檢出不得驗出的雙氧水（過氧化氫)，已令下架。
確保民眾採購年貨安全，南投縣政府衛生局針對傳統市場、超市等販售場所，第一波抽驗年糕、瓜子、香腸、豆類製品、蜜餞食品、醃漬蔬菜、肉品等年節應景食品共67件，檢驗防腐劑、亞硝酸鹽、二氧化硫、甜味劑、色素、過氧化氫、重金屬、動物用藥含量。
縣府衛生局今天公布檢驗結果，7件豆干食品驗出過氧化氫陽性，標準為不得檢出，明顯與規定不符，所有不合格產品已下架，經查不合格產品製造廠商都來自外縣市，同步移請所轄縣市衛生局處理。
衛生局表示，過氧化氫俗稱雙氧水，長期食用殘留過氧化氫食物，可能產生頭痛、嘔吐等症狀，影響人體健康，提醒民眾購買豆干等豆類製品時，應選購包裝完整、標示清楚、冷藏的產品，也呼籲製造業者注重製程衛生、作業人員衛生、正確使用食品添加物。
衛生局提醒，散裝食品應有品名、產地、有效或製造日期等資訊，民眾選購時，避免顏色不自然、味道怪異或刺鼻的產品，烹煮前泡水、清洗，可去除灰塵、殘留的食品添加物。1060111
(中央社)
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