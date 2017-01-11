國美館邀名家揮毫 和民眾迎新春

今年適逢雞年，國立台灣美術館舉辦一系列「吉啼舞春賀新年」春節活動，從15日起有「名家揮毫迎新春」、29日也將舉辦「大年初二喜逢春」，和民眾一起迎新年。

國美館今天舉辦「吉啼舞春賀新年」春節活動記者會，國美館長蕭宗煌現場表演木書畫藝術字畫。

蕭宗煌宣布，15日國美館將舉辦「名家揮毫迎新春」，邀請視障書法名家現場表演，同時也邀請105年全國美術展書法類得獎者為民眾現場揮毫寫春聯。29日農曆春節大年初二「大年初二喜逢春」，現場有舞獅鼓陣表演、版印年畫紅包福袋贈送、金雞報喜年曆DIY及版印木活字DIY等豐富活動，邀請民眾利用春節期間到國美館走春，迎接新春到來。

國美館在春節假期同時有多項展覽適合闔家參觀，除常設展「國美無雙」、「國美無雙II」外，另有「一座島嶼的可能性─2016台灣美術雙年展」、「吉年好運到─雞年年畫特展」、「危觀風景─原住民文化與空間部署」及數位藝術特展等精彩展覽。

兒童繪本區農曆年節與二月週末專為親子團體規劃「金雞好運迎新春」活動，透過說故事、表演及藝術創作DIY活動，共同歡慶新年。

國美館農曆除夕（27日）、初一（28日）休館兩天，初二至初五（1月29日至2月1日）正常開館，全館免費入館。1060111

(中央社)