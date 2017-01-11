北市4校學生腹瀉 疑仙人掌桿菌惹禍
台北市4校、約400名學生日前疑因營養午餐集體腹瀉，疾管署今公布檢驗結果，初步排除感染諾羅病毒，並在3名廚工糞便中驗出仙人掌桿菌，將與食餘檢驗結果比對才能確定病因。
疾管署表示，這次共收到11名廚工、7名師生，共計42件檢體，根據今天出爐的最新病毒檢驗結果，諾羅病毒和輪狀病毒均為陰性；細菌檢驗方面，3名廚工糞便驗出仙人掌桿菌，其餘細菌均陰性，另8名廚工所有細菌檢驗均陰性，5名師生檢體細菌均陰性，2名昨晚收到的學生檢體明天會有結果。
疾管署表示，昨天派員到某校現場進行問卷調查，發現腹瀉患者腹瀉症狀輕微、恢復快速、少有嘔吐及發燒症狀，研判可能不是諾羅病毒引起。
疾管署指出，雖然3名廚工驗出仙人掌桿菌，但是否為確切治病原因，還是只是不相干的發現，仍須與北市衛生局的食餘檢體結果進行比對，檢驗結果也已同步通知台北市衛生局疾管處和食藥署。
根據食藥署資料，「仙人掌桿菌」因身佈滿短鞭毛，形狀像仙人掌因而得名，很容易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口外，外觀看似都正常。
食藥署指出，「仙人掌桿菌」引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，其中腹瀉型主因常見是香腸、肉汁等肉類製品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也是常被污染的食物。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。