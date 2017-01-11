北市4校學生腹瀉 疑仙人掌桿菌惹禍

台北市4校、約400名學生日前疑因營養午餐集體腹瀉，疾管署今公布檢驗結果，初步排除感染諾羅病毒，並在3名廚工糞便中驗出仙人掌桿菌，將與食餘檢驗結果比對才能確定病因。

疾管署表示，這次共收到11名廚工、7名師生，共計42件檢體，根據今天出爐的最新病毒檢驗結果，諾羅病毒和輪狀病毒均為陰性；細菌檢驗方面，3名廚工糞便驗出仙人掌桿菌，其餘細菌均陰性，另8名廚工所有細菌檢驗均陰性，5名師生檢體細菌均陰性，2名昨晚收到的學生檢體明天會有結果。

疾管署表示，昨天派員到某校現場進行問卷調查，發現腹瀉患者腹瀉症狀輕微、恢復快速、少有嘔吐及發燒症狀，研判可能不是諾羅病毒引起。

疾管署指出，雖然3名廚工驗出仙人掌桿菌，但是否為確切治病原因，還是只是不相干的發現，仍須與北市衛生局的食餘檢體結果進行比對，檢驗結果也已同步通知台北市衛生局疾管處和食藥署。

根據食藥署資料，「仙人掌桿菌」因身佈滿短鞭毛，形狀像仙人掌因而得名，很容易由灰塵及昆蟲傳播污染食品，食品被仙人掌桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象。除了米飯有時稍微發黏，口味不爽口外，外觀看似都正常。

食藥署指出，「仙人掌桿菌」引起的中毒症狀可分為嘔吐型及腹瀉型2類，其中腹瀉型主因常見是香腸、肉汁等肉類製品，濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品也是常被污染的食物。1060111

(中央社)