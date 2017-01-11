長者福音！媽祖醫院脊椎內視鏡手術 當天下床隔天出院

我要評比

媽祖醫院脊椎內視鏡手術，傷口小、復原快，造福長者。（張朝欣攝）

雲林沿海許多老人家患有脊椎疾病，卻因擔心術後需人照顧不願就醫，北港媽祖醫院因此引進脊椎內視鏡手術，術後當天即可下床、隔天出院，11日舉辦成果發表會，呼籲有脊椎疾病的民眾盡速接受治療，徹底解決長年的困擾。

雲林沿海地區務農人口相當多，許多老人家因長期姿勢不正確的勞動，引發脊椎病變，卻遲遲不願就醫，原因在於擔心術後影響農務，且還要家人或雇請看護照顧，增加家庭與經濟負擔，因此即使疼痛不已，仍不願就醫。

北港鎮媽祖醫院為解決老人家的困擾，去年底引進脊椎內視鏡手術，只要讓醫師在患者身體上開2個不到1公分的小洞，便能去除病灶，不僅術後恢復迅速，手術風險更是大幅降低。

媽祖醫院骨科部醫師張建鈞表示，許多傳統脊椎手術，傷口動輒數10公分，不僅手術風險高、術後復原慢，也容易造成日後後慢性背痛。

脊椎內視鏡手術應用廣泛，包括下背痛、脊椎狹窄跛行、椎間盤突出併坐骨神經症狀、脊椎骨折致神經壓迫等，不僅傷口小、破壞少，安全性也大幅提升，患者大多可在手術當天下床，手術後隔天出院。

媽祖醫院副院長馮逸卿說，院方並整合骨科與神經外科成立脊椎中心，針對脊椎疾病患者提供最完善的治療。未來也將成立攝護腺及排尿中心、人工關節中心，讓雲林沿海民眾也能享有醫學中心等級的醫療服務。

(中時)