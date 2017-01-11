解決軍官招募問題 嶺東科大首設國軍諮詢服務站
國軍招募制度施行以來，在志願役士兵招募方面有不錯成效，近年來卻出現結構性問題，為解決在軍官招募方面遭遇的瓶頸，國防部深入大專院校推廣，並在嶺東科技大學首設「國軍招募諮詢服務站」，盼鼓勵大專生加入軍官行列。
國防部副總長執行官蒲澤春、人次室次長徐衍璞等人帶領多名軍官到嶺東科大，了解服務站設置情況。蒲澤春指出，國防部近幾年招募志願役士兵成效不錯，待今年招募1萬6千人後，員額可達9成，明年將不再招募志願役士兵，但在軍官招募方面卻面臨大挑戰，國軍將積極走入校園。
徐衍璞說，學校在轉型、軍方也在轉型，但因83年次後的大專生只需要受訓4個月，許多大學生不了解轉型的情況，使得他們投入軍旅意願低，為此，特別成立「大學預備軍官志願團」，將針對大二學生進行招募，只要加入即可享有學雜費補助、每月零用金1萬元與每學期購書金5千元福利，畢業後從軍起薪4萬5千元，此外，針對大四學生，也開放他們加入軍官班，享有福利幾乎等同職業軍人。
嶺東科大校長趙志揚指出，若要讓學生參與軍旅生涯，首先要讓他們有充分了解，並在從軍期間可有進修，嶺東科大願意當國防部最強的後盾。此外，針對第四軍「網軍」的部分，校內資訊系有許多學生，目前皆與企業產學接軌合作，未來也可與國軍合作，透過「契合式教育訓練」的方式選拔人才。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。