解決軍官招募問題 嶺東科大首設國軍諮詢服務站

國防部副總長執行官蒲澤春（前排左起）、嶺東科大校長趙志揚與國防部人次室次長徐衍璞、嶺東中學校長陳泓全等人，與嶺東科大學生合影。（林欣儀攝）

國軍招募制度施行以來，在志願役士兵招募方面有不錯成效，近年來卻出現結構性問題，為解決在軍官招募方面遭遇的瓶頸，國防部深入大專院校推廣，並在嶺東科技大學首設「國軍招募諮詢服務站」，盼鼓勵大專生加入軍官行列。

國防部副總長執行官蒲澤春、人次室次長徐衍璞等人帶領多名軍官到嶺東科大，了解服務站設置情況。蒲澤春指出，國防部近幾年招募志願役士兵成效不錯，待今年招募1萬6千人後，員額可達9成，明年將不再招募志願役士兵，但在軍官招募方面卻面臨大挑戰，國軍將積極走入校園。

徐衍璞說，學校在轉型、軍方也在轉型，但因83年次後的大專生只需要受訓4個月，許多大學生不了解轉型的情況，使得他們投入軍旅意願低，為此，特別成立「大學預備軍官志願團」，將針對大二學生進行招募，只要加入即可享有學雜費補助、每月零用金1萬元與每學期購書金5千元福利，畢業後從軍起薪4萬5千元，此外，針對大四學生，也開放他們加入軍官班，享有福利幾乎等同職業軍人。

嶺東科大校長趙志揚指出，若要讓學生參與軍旅生涯，首先要讓他們有充分了解，並在從軍期間可有進修，嶺東科大願意當國防部最強的後盾。此外，針對第四軍「網軍」的部分，校內資訊系有許多學生，目前皆與企業產學接軌合作，未來也可與國軍合作，透過「契合式教育訓練」的方式選拔人才。

(中時)