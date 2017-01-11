SBL》男模呂政儒領銜參加明星賽三分球大賽
第14季SBL明星賽將於21日新莊體育館火熱開打，主辦單位11日公布三分球參賽選手名單，連兩年參賽的富邦射手陳京華將再次挑戰公益投籃，新北裕隆則派出剛完成生涯4000分成就的「男模」呂政儒參加，此外，還有金門酒廠倪學謙、台灣啤酒邱金龍、台北達欣黃鎮、桃園璞園黃家明，而台灣銀行則由「新竹球王」成力煥參賽。
莊頭北連續兩年贊助這項公益活動，富邦射手陳京華在上季曾為偏鄉弱勢長者募得12000元捐款，今年再次挑戰公益三分球活動，期望能突破上季成績。今年各隊參賽者將於1分鐘內進行三分球五點投射，只要投進一球即為新竹縣新光國小及司馬庫斯分班籃球隊爭得1000元球具補助，而擔任賽事大使的成力煥投進一球將由莊頭北加碼至2000元球具補助。
台灣銀行成力煥於日前明星賽記者會時曾表示，希望自已能在莊頭北公益三分球時拿出平時練習的高命中率，為新竹縣新光國小募得更多球具補助資源。
第14季SBL明星賽透過Ibon系統售票，現場將於1月21日下午2點開放進場，持有VIP席球迷朋友可提早30分鐘進場，於下午2點開始將進行VIP席次簽名會、技術挑戰賽、莊頭北公益三分球、三分球大賽、灌籃大賽及明星紅白對抗賽。
(中時電子報)
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