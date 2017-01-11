賀陳說春節疏運不該由交部扛 藍諷：就是任性

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今諷交通部長賀陳旦就是任性

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲今表示，交通部長賀陳旦日前說，用不著把北高疏運6小時，如同觀光客要到達千萬人一樣，當成是交通部單獨來扛的十字架。春節疏運責任部長不扛，難道要由民眾扛？他嘲諷說，「賀陳部長就是任性，不給承諾」。

黃子哲指出，交通部向高速公路的用路人收費，部長的俸祿由納稅人付。春節疏運責任，賀陳不扛，那是由海倫清桃扛？陸委會扛（「路」委會)？還是由「自作自受」的民眾扛？

黃子哲說，每年一遇春節假期，高速公路勢必車潮洶湧，此時主管的交通部長有兩件事要做，一是計畫，二是喊話。前者給實質性的輸運方案，如高乘載等管制措施；後者給心裡的預期性安定，如掛保證台北-高雄開車6小時可到。

黃子哲強調，沒人敢要求能做到百分之百，但總是要有個目標與宣示，才好展現政府的決心，民眾也才能放心。

黃子哲批，賀陳就是任性，不給承諾。其實他最大的問題就是不該硬的很硬，例如硬推端午節高速公路「夜間維持收費」，不該軟的太軟，例如應該有Guts保證春節不塞車，最後必然惹出一堆麻煩與爭議。

黃子哲說，十字架是古代死刑的一種刑具，也是苦難的象徵，原來賀陳心中是把推動千萬觀光客和6小時北高行，當作是種要命的磨難，更極度不爽自己來擔。是誠實豆沙包吃太多？還是嫌部長做了太久？

黃子哲表示，「哈里路亞！不知道火星有沒有缺交通部長？」

(中時)