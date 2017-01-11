台灣大學系統訪菲 推動新南向學術交流

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由台灣大學、台灣科技大學與台灣師範大學結盟成立的「台灣大學系統」，今天在馬尼拉舉辦「台菲學術交流會議」，與菲國知名學府搭建合作橋樑，為更廣泛交流揭開序幕。

「台灣大學系統」（NTU System）菲律賓學術交流團於10日抵達馬尼拉，今天上午在今旅酒店（Hotel Jen）舉行了「台菲學術交流會議」，由台大副校長張慶瑞、台科大副校長李篤中與台師大副校長吳正己，偕同各校團隊出席。

張慶瑞介紹，3校整合之後創造出更大的附加價值，此次出訪是希望發揮附加價值，與菲國在教師、大學生、研究生等層次做更廣泛的學術接觸，提升雙方共同的競爭力。

駐菲代表林松煥、馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事留文克（Gilberto Lauengco）、菲國高等教育委員會國際事務主任米拉（Lily Milla）以及菲國數所知名高等學府的主管，出席了交流會議。

林松煥說，菲律賓人口數高居東南亞第2，且近年經濟不斷成長，各項產業蓬勃發展，加上菲國正進行教育制度改革，相信是東南亞地區中，「高等教育新南向」極具潛力的國家之一。

這是「台灣大學系統」成立後首次與菲國高等學府進行交流，由MECO及駐菲代表處協助辦理，台方就校園、學術特色、教學及研究環境進行簡報，以增進彼此了解，希望有助於促成未來各方面合作模式的建立。

「台灣大學系統」成立以來，3校資源逐步整合，彰顯各自強項，延伸力量與東南亞國家的高等教育界建立合作橋樑。

除今天的學術會議外，全團也將拜會菲國科技部與當地18所學校，就台菲教育政策與環境等議題，進行交流與分享，並與菲律賓大學系統簽署合作備忘錄，預定週五返回台灣。1060111

(中央社)