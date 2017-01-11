立院三讀 綠電一定規模下免供備用容量

我要評比

立法院會今三讀修正通過電業法部分條文，電業自由化部分採綠電先行，未來再生能源發電可獲優先調度、輸配電費優惠、直接銷售等鼓勵；綠電在一定規模以下，無需提供備用容量。1060111

(中央社)