測謊鑑定有瑕疵 監委要求政院訂準則
測謊問題多，國內也沒有統一的測謊鑑定流程，監委王美玉、仉桂美今公布對於測謊問題的調查報告，要求行政院訂定一致性準則，提高測謊準確度。王美玉以「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」、「呂介閔被訴殺人案」、「江國慶被訴性侵害女童案」為例，表示法務部前調查專員李復國測謊有許多瑕疵，包含間隔過短、提問過快、判斷標準模糊。
民間司改會及台灣冤獄平反協會曾向監察院陳情，指《刑事訴訟法》未規範測謊鑑定足以當作證據，但實務上常被引為刑事證據。
調查報告指出，雖然測謊鑑定機關認為測謊有極高準確率，但實際上測謊不具有DNA鑑定等科學檢驗結果的「再現性」，重複檢驗未必出現相同結果，反而是取決於施測人員能力，這是最難養成的。此外，測謊也被質疑侵害緘默權、不自證己罪等憲法基本權。
王美玉說，至今國內沒有統一的測謊規範，法務部調查局、內政部刑事警察局、國防部憲兵指揮部等3個機關，都有各自的行政規範做測謊，但行政院並未建立完整有效的測謊鑑定培訓與認證。
王美玉也以李復國測謊鑑定的3個案件為例，調查發現，李復國施測有許多瑕疵，包括提問間隔時間過短、測前會談過短、題目措辭經常改變、提問過快，判斷有無說謊標準模糊。
王也要求行政院重新檢視李退休前20年間施測案件，有無程序及判讀結果的瑕疵，並參考美國對司法鑑識技術檢討，讓冤案有救濟管道。
不過王也說，李復國2008年已退休，而江國慶案和呂介閔案已過行政責任追訴時效，所以這次未對相關機關人員糾正或彈劾。
(中時)
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