SBL》明星雙人技術挑戰賽 豪弟報名參賽
第14季SBL明星賽技術挑戰賽將舉行雙人合作賽制，邀請各隊推出最佳組合參賽，金酒派出「公園阿伯」王泰傑搭配簡偉儒的後場組合，台啤則是由新生代小將于煥亞及李愷諺接受挑戰，富邦勇士推出「豪弟」林書緯及魏維參加，桃園璞園則是由今年加入SBL就扛先發控衛的「老吳」吳家駿搭配較有經驗的施晉堯參賽，希望透過團隊默契擊敗其他對手。
不同於另外五隊的組合，台北達欣由第13季技術挑戰賽冠軍呂濟而領軍與王子綱組隊，第12季技術挑戰賽冠軍新北裕隆盧冠良加郭昭男組合都背負著不同壓力，究竟是第13季冠軍衛冕成功或是第12季王者再臨，著實令球迷期待。
本季技術挑戰賽除標準的S型過人、胸前傳球、地板傳球及三分投射外，更加入新元素「空中接力」的挑戰。屆時比賽時，隊友是否能傳一記精采好球讓自已順利接力上籃成功，將會是比賽奪勝的關鍵。
(中時電子報)
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