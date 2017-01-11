遼寧艦北返 預估午夜離開台灣海峽

我要評比

中共解放軍遼寧艦從台灣海峽中線以西北返駐地，國軍全程警戒，海軍軍艦在海峽中線以東全程監控，空軍提高警戒層次，預判遼寧艦會和平通過，應會在午夜脫離台灣海峽海域。

中共遼寧號航空母艦編隊昨天晚間開始北返駐地，今天早上7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；中午12時通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行。

國軍昨天晚間出動IDF戰機、F-16戰機緊急升空，澎湖馬公的海軍146艦隊也派出成功級巡防艦，在海峽中線以東位置，全程監控共軍艦隊北上。

空軍全面提升警戒層次，由在空機就近監視，地面兵力維持警戒，今天晚間若共軍有突然的演訓動態，戰機會緊急升空，不過判斷遼寧艦應會和平通過，不會有問題。

據了解，遼寧艦以平均航速15節前進，北返的時間比預判的還要晚了1、2個小時，判斷應會在今天午夜離開台灣海峽海域。1060111

(中央社)