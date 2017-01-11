防比特幣投機 監管進駐交易平台
近期比特幣價格波動較大，大陸的中國人民銀行組成聯合檢查組，今天起進駐比特幣與萊特幣的交易平台展開現場檢查。受此消息影響，比特幣在大陸三大交易平台一度大跌。
綜合人民日報客戶端及華爾街見聞報導，中國人民銀行（大陸央行）上海總部6日約談了「比特幣中國」、「火幣網」、「幣行」等比特幣和萊特幣交易平台主要負責人，強調比特幣是特定虛擬商品，不能作為貨幣流通使用。
時隔5天，央行上海總部與北京和上海市金融辦11日組成聯合檢查組，進駐上述交易平台，檢查企業是否超過範圍經營、是否未經許可或無牌照開展信貸與支付等相關業務、是否有涉市場操縱行為、反洗錢制度落實情況及資金安全隱患等。
財聯社報導，受到這個消息的影響，比特幣今天價格最低跌至人民幣5800元，日內下跌超過5%。
廣州媒體時代周報日前曾引述報導指出，比特幣目前有超過9成的交易在中國大陸，大陸央行等單位的監管因此會造成比特幣行情的下挫。1060111
(中央社)
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