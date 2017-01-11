國民黨通過 3月底前補繳欠費可選主席

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國民黨主席選戰開打，現行規定若未於1月20日前完成補繳黨費，不具投票權，因基層反映尚未收到繳費通知，國民黨中常會今天通過臨時提案，將補繳積欠黨費期限延至3月31日。

中國國民黨主席選舉5月20日舉行，有關影響是否具投票權的黨費繳交期限，以及是否有團體入黨，在下午中常會引發熱烈討論。

國民黨中常委姚江臨表示，最近發現組發會設置大量入黨暨回復黨籍線上收件登錄系統，他入黨40幾年，沒聽過團體入黨，現在是選舉期間，請組發會不用雞婆，搞小動作。

國民黨中常委楊瓊瓔也說，她入黨30多年，沒聽過團體入黨，是否洪秀柱要另創團體入黨，要講清楚。

國民黨主席洪秀柱回應，這次黨主席選舉，所有選務一定做到公平、公正、公開，不允許也不可能有小動作出現，大家發現的團體入黨，她並不知道，也不是承辦人員的小動作。

在洪秀柱指示下，國民黨秘書長莫天虎說明，因選黨主席有4個月入黨期限，擔心越接近期限，入黨人數增加，因此首次使用該系統，是為減輕被指責選務不公；該系統不只針對這次選舉，以後如果有需要也可使用。系統名稱「團體」兩字，造成誤解，已改名。

國民黨現行規定，新進黨員或欠繳黨費黨員應於1月20日前繳費完成，才具投票權；老黨員於3月31日前繳交黨費即可投票。

姚江臨認為，許多黨員到目前為止尚未收到黨費繳交通知，新黨員依規定要在1月20日前繳交黨費才具資格，這部分沒問題，但積欠黨費的舊黨員，希望可以延至3月31日。

國民黨中常委侯彩鳳呼應說，許多高雄黨員還沒收到繳費通知，既然洪秀柱宣布開大門走大路，且黨內缺錢，有人來繳黨費為何不要，應該讓老黨員回家，延至3月31日。

姚江臨等20幾位中常委最後提出臨時提案，因補繳黨員作業方式改變時程急迫，影響黨員投票，建議增修黨員繳納辦法第12條，將補繳積欠黨費延至3月31日。

洪秀柱認為應該從下屆黨主席選舉開始，而非本屆，建議大家考慮周延，應該建立制度、遵循規矩，且民進黨要入黨1年後才有投票權。

不過，由於在場中常委都無異議，洪秀柱宣布通過這項臨時提案，從這一屆開始。1060111

(中央社)