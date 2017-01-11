機捷通車紀念品 票卡紅包袋送體驗乘客
桃園市長鄭文燦今天介紹4樣機捷通車紀念品，包括票卡、紅包袋、列車模型及路線介紹DM，將在1個月的試營運期，限量送給體驗搭乘的旅客。
鄭文燦今天與交通記者餐敘，並預告機捷通車時間在春節後、元宵節前試營運，時間是1個月，提供團體及個人自由行旅客免費體驗。
鄭文燦也介紹4樣機捷通車紀念品，首先是紅色及紫色的兩種紀念票卡，分別以桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」為圖案；其次是紅色與紫色紅包袋，代表機捷在喜氣洋洋的時刻通車。
另兩樣機捷通車紀念品，一是機捷列車紙模型，旅客可自行著色塗鴉，另一是有中英日韓等4種語言的機捷路線DM，包括票價及優惠專案。
鄭文燦說，機捷通車不但是桃園機場的聯外交通，也提供台北、新北與桃園間更便捷的通勤系統，且機捷多功能，將帶來產業投資、人口分散及促進旅遊的效果。
桃捷公司將在下週公布詳細試營運辦法，目前已確定分團體及個人自由行分批試乘，時間是每天上午8時到下午4時，試乘期間主要提供民眾體驗，不提供預辦登機託運行李服務。1060111
(中央社)
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