澳洲協助調查一馬洗錢案

雖然一個馬來西亞發展公司的調查進度在大馬沒有進展，但國際對這個跨國洗錢案緊咬不放，澳洲警方也繼美國、瑞士和新加坡後，加入最新調查行列。

「澳洲人報」（The Australian）透露，目前澳洲聯邦警方已加入美國、瑞士及新加坡監管當局，一起追查一個馬來西亞發展公司（1MDB）涉嫌35億美元洗錢事件，澳洲聯邦警方也在澳洲追蹤是否有源自一個馬來西亞發展公司流出的不法資金。

報導引述一名澳洲聯邦警方發言人表示，當局調查的對象包括任何涉案的澳洲公民、居民及公司。但因仍在調查中，因此不方便透露更多詳情。

報導表示，美國司法部去年提出民事訴訟，以申請充公一個馬來西亞發展公司的10億美元資產後，大馬納吉便立即改弦易轍，在去年7月轉投中國大陸懷抱成為國際盟友，暗示切割曾友好的美國關係。但澳洲這次加入調查行動，肯定會加重納吉的國際政治壓力。

美國司法部在去年7月20日提出民事訴訟，除了申請充公資產外，也把納吉繼子里扎沙立茲（Riza Aziz）、大馬富豪劉特佐，以及阿布達比2名政府官員列為答辯人，並指控這些人在4年內挪用一個馬來西亞發展公司超過35億美元的資金，並透過新加坡、瑞士、盧森堡及紐約銀行洗黑錢。1060111

(中央社)