永瀨正敏為賈木許 友情跨刀演派特森
電影界人緣好的名導賈木許，這次在新片「派特森」中，除了找來「原力覺醒」裡的「凱羅忍」亞當崔佛擔綱男主角，賈木許更驚喜找來永瀨正敏友情跨刀軋一角。
賈木許在接受國外媒體訪談時表示，20年前就已經寫好「派特森」劇本大綱，而電影裡頭的詩句，有些是他自己寫的，有些是參考他非常喜歡的詩人作品，例如威廉卡洛斯威廉斯等人。
賈木許說已不記得是先有「派特森」的故事，還是先有「派特森」裡的詩，但他一直覺得，派特森市是一個很特別的地方，「他距離紐約不遠，但在紐約，你幾乎根本沒聽過有人曾經提起過這個城市，但卻一直有種獨特的迷人魅力」，這也是他為什麼我一直想拍關於「派特森」的故事。
在電影圈人緣好的賈木許，這次也找來日本演員永瀨正敏跨刀軋一角。在戲裡，永瀨正敏飾演造訪派特森市的神秘日籍男子，在河堤公園遇見了男主角亞當崔佛，兩人幽默且充滿人生哲理的對話，也讓「派特森」更添加一股濃濃的詩意。
「派特森」2月3日在台上映。1060111
(中央社)
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