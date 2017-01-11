夫妻開宮廟收拜師費 詐700萬遭訴

經營「基隆市心廟工程隊總廟」的夫妻檔吳男和李女，向信眾佯稱能與神明溝通等理由，藉此收取「拜師費」，共詐騙700萬元，基隆地檢署今天偵查終結，依詐欺罪起訴2人。

檢方表示，吳男自稱是「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」的分靈，李女則以「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」自居，2人向信眾聲稱可直接和神明溝通，並編寫簽讖詞句取得信眾信任。

檢方指出，被告再以靈魂及肉體能有不可思議的感應為由，信眾若能拜師，可得到神力及神明護佑，從此就能消災解厄、運勢順遂，誘使被害人參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，詐得88萬至268萬元不等金額，總計超過700萬元。

2名被告在檢方偵訊時辯稱，神明會先衡量一個人的產值後，提供信眾一輩子的服務，才會收取高額的「拜師費」，但檢察官林婉儀調查後發現，被告會先探詢求助者的經濟狀況，再決定拜師費用。

檢方並查出，被告收到款項後，大多用來購買奢侈品，總計查扣20支名錶、37只名牌包、賓士汽車及鉅額存款，加上被害人的困境並未因此改善，認定2人犯行明確，今天依詐欺罪，起訴吳男和李女。1060111

(中央社)