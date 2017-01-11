保密原則唬住婦人 警民合作揭穿詐騙

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花蓮秀林鄉富世村林姓婦人受詐騙集團的電話指引，到新城郵局準備將新台幣18萬元轉匯出去時，幸賴警民合作阻止婦人匯款，揭穿1宗詐騙案件。

花蓮縣警局新城分局今天表示，秀林鄉富世村66歲林姓婦人10日接獲自稱台北市刑警「王大偉」電話，稱其健保卡遭詐騙集團冒用，假其名在銀行開戶，並佯稱連她共有12個戶頭被作為洗錢的人頭帳戶，現在要分案處理。

林婦被對方唬住，並辯駁自己無銀行帳戶，僅在郵局及農會開戶，反而落入詐騙集團設下的圈套。

警方指出，對方假裝好心，將電話轉給1名女性檢察官，這名接力詐騙的女子一開始就用嚴厲的口吻恐嚇林婦，指控她涉及協助販毒集團洗錢，要查封其財產、扣押地產，林婦被嚇得唯唯諾諾，頻說願意配合調查，只求還她清白。

隨後，又出現假檢警、假法官唱三簧的局面，並要林婦嚴守偵查不公開「保密原則」，3天之內不能向任何人透露偵查內容。

為證明林婦是否真的配合辦案，要她去匯款以證明帳戶是否為真。林婦信以為真，於是火速返家拿取郵局及農會的存款簿直奔新城郵局要匯款。

當林婦在郵局辦理匯款時，慌張的神色加上手機不離耳，引起郵局吳姓經理的注意，吳經理與林婦熟識，示意林婦用手寫下發生何事？當林婦寫下「檢察官」三字時，吳經理發現林婦應已遭詐騙，指示行員立即停止匯款作業，並立即打電話報案。

警方獲報趕至現場，大聲喝斥，對方電話隨之掛斷，林婦才惡夢初醒。事後林婦及家人對郵局經理及警方及時出面制止匯款，避免受騙失財，稱謝不已。1060111

(中央社)