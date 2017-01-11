年金改革教師爭權益 中市：盼理性溝通
國家年金改革委員會擬將公教人員月退休金起支年齡逐年調整延後，引台中市教師職業工會今天前往台中市政府陳情，台中市政府回應表示，期盼透過理性溝通凝聚共識。
台中市教育局表示，7日舉行的年金改革委員會中區分區會議中，市府已蒐集公務人員及教職員建言，由與會代表轉達年金改革委員會參考，呼籲各級學校教師理性看待年金改革、和平表達建言。
教育局指出，市長林佳龍過去擔任立法委員時，曾積極推動「公教人員保險法」修正，促使私校教職人員保險範圍納入生育給付、月退休所得不須扣繳部分作為補充保費，且公保、勞保年資可合併計算。強化對私校老師的退休保障，也進一步促成退休金年金改革，落實公平正義。
教育局強調，除轉達各界建言供中央參考，也將持續關注改革方向，希望透過理性溝通凝聚共識，建立永續發展的年金制度。1060111
(中央社)
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