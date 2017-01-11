台日博物館合作 日本展出台灣地震史
國立台灣歷史博物館(台史博)與日本佐倉的國立歷史民俗博物館(簡稱歷博)，兩館共同合作，以「台灣與日本地震的歷史」為題，展開雙邊學術研究交流，並策劃兩檔跨國特展。
2011年在台南開幕的台史博再次跨出國外，與日本佐倉的歷博共同合作、策展。
首檔「台灣與日本—與震災史同步回顧近現代」特展，今天在日本歷博開展，聚焦於台灣自日本時代至今百年來的台灣地震歷史，展出來自台灣的台史博、台灣大學、私人藏家等地震相關史料及典藏文物，提供日本民眾深入認識歷史中的台灣地震。
展覽在日本時間今天上午10時舉行開幕式，台灣由台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷、台史博館長王長華，與日本歷博館長久留島浩等人共同剪彩。
展覽中可以看見台灣百年間，發生數次造成極大毀損的大型規模地震，包含1904年「嘉義斗六烈震」、1906年「嘉義烈震」、1935年「新竹、台中地震(墩仔腳大地震)」、1941年「嘉義地方烈震(中埔地震)」，以及1999年「九二一大地震」，除從文獻史料當中得以見證當時的地震災情之外，也深入探討當時的救災對策、重建復興狀況等。
尤其在近代「九二一大地震」發生後，台灣社會面對地震災害，從人民參與、族群多樣性以及文化資產、災難記憶的傳承，在震災的重建過程當中受到更多尊重與檢討，這也是台灣在歷經過去歷史中數場大震災後所積累的社會公共性意義。
藉由這個展覽的呈現，除了提供日本社會對於台灣土地、歷史與文化的認識，也增進同位在環太平洋地震帶上的兩國民眾，藉由地震這個共同的社會議題，有更深一層的彼此了解。
「台灣與日本—與震災史同步回顧近現代」即日起至2月19日於日本國立歷史民俗博物館展出。1060111
(中央社)
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