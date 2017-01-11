楊千霈打包爸媽到家過年 遊迪士尼盼懷龍鳳胎
楊千霈與老公洪家傑登記將滿1年，她是獨生女，不忍讓爸媽孤單過年，她笑說：「我們家今年還是會一起過，除夕開始，我爸媽就會到我們家來住。」她說，跨年時，公婆邀她爸媽從台北一起到南崁家中倒數；爸爸平常會到她家替她做菜請公婆吃，她開玩笑說：「公婆很樂意吃現成的。」所以兩家人感情變更緊密，大家庭和樂融融。
過完年後就要去歐美蜜月旅行20多天，從冰島、挪威、丹麥、西班牙、葡萄牙一路玩到美國。她最期待去最終站佛州迪士尼，她說，因身旁有兩個朋友都在迪士尼懷上龍鳳胎，且家中長輩都很期待抱孫，讓她抱著必去不可的決心，且安排了6天5夜，可以有充裕的時間浪漫做人，她吶喊：「希望迪士尼加持！給我個龍鳳胎吧！」
(中時)
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