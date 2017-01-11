昔天團L.A.Boyz成員 林智文埋頭苦讀如願成名醫
嘻哈團體L.A. Boyz（洛城三兄弟）20年前在台灣紅極一時，1997年團體解散後，成員黃立成、黃立行仍在演藝圈發展，年紀最小的林智文則是選擇返回美國完成醫學院學業，近日更以骨科醫生的身分接受媒體訪問，坦言對五光十色的演藝圈生活一點也不戀棧，能幫助更多的人，讓他很有成就感。
林智文在L.A. Boyz解散後，選擇返美完成醫學院學業，據《蘋果日報》報導，他認為自己不可能長期留在演藝圈，因為了解自己需要成就感，所以選擇成為一名醫生，在歷經高中同學車禍過世，自己卻無法做些什麼的無奈，也更加加深他行醫的念頭，去幫助更多的人。
為了完成學業，林智文每天埋頭苦讀8小時，宛如僧侶般的生活與五光十色的演藝圈差很大。不過林智文對這種生活甘之如飴，表示雖然L.A. Boyz生活讓他很開心，也是他年輕時期的最好回憶，但有些事情只要體驗過就夠了，人生必須要邁向下一個階段。
現在40歲的林智文，更大方表示有一個交往2年、從事醫療業的女友，兩人關係相當穩定，也對現在的生活相當滿足，直言只要有一個病人回來告訴他，生活因為他的醫治下變得更好，就是對他的最大肯定。
(中時電子報)
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