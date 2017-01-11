遼寧號最新動態 已通過福建湄州島

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中共航母遼寧號。（本報資料照片）

國防部今日1900時表示，中共遼寧號航母編隊，於1900時繼續沿中國大陸沿海向北航行，已通過福建湄州島外海，國軍持續全程監偵與應處，目前無特殊敵情及狀況發生，籲請國人安心。

(中時)