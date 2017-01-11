男子掛偷竊車牌違停 警識破逮人

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邱姓男子懸掛偷來的車牌，但因違停遭到警方發現。(賴佑維翻攝)

34歲邱姓男子11日上午在桃園市平鎮區廣泰路違規停車，在旁執行護童專案的平鎮警分局宋屋派出所女警吳宜婕上前盤查後，發現邱男車牌竟是偷來的，一旁導護學童的派出所義警分隊長黃金星野協助警方，共同逮捕邱男。

警方表示，邱男違規停車後，遭到吳宜婕勸離，但邱男見警方上前，神色有異。經查詢車號系統，赫然發現車牌已經失竊。將其逮捕後，也將邱男依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)