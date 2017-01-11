脅迫女優拍無碼片 日警方逮捕台籍A片公司社長

日本唯一由台灣人經營的A片製作公司社長、67歲的陳美娟和5名職員因脅迫AV女優拍無碼A片在網路上播放，涉嫌散播猥褻影像遭日本警方逮捕。被捕的6人分別是台籍的陳女和她的兒子、媳婦，以及日籍的陳女老公和其他職員。

位於東京都練馬區的A片製作公司「小丑」（Pierrot）2016年8月17日前後在日本拍攝男女性交等猥褻A片後，將無碼A片影像存在伺服器電腦主機，經台灣公司傳到美國的網路公司架設的「caribbeancom」A片網站，以會員制的方式供人觀看。

日本警方指出，陳女合作的台灣公司從2007年2月至2016年的9年來，共支付13億7千7百萬日圓（約新台幣3億7780萬元）給「小丑」。

陳美娟向日本警方供稱，不知道有什麼caribbeancom網站，也沒有散播猥褻影片。日本警方已透過國際刑警組織，請求台灣和美國警方合作偵辦此案。

相關人士透露，在日本拍A片一定要打馬賽克，否則就是違法。據了解，「小丑」與黑道合作，脅迫經紀公司派來的新人AV女優拍無碼A片，若不就範就要她支付數千萬日圓違約金，並恐嚇要將請款書寄給AV女優的父母。

已引退的AV女優在日本婦女人權團體的支援下，委任律師向「小丑」提出告訴，使日本警方大動作展開搜查。

日警曾要求台灣警方協助搜索與陳女合作的台灣公司，但台灣對散播猥褻物的定義有爭議且事證不足而遲遲未有進展，日方於是決定1月9日先逮捕陳女等6人到案，提供台灣事證後，再請求協助搜索台灣的公司。

(中時)