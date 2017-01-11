義刑揮毫寫春聯 送給居民福氣

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新北市警金山分局日前在金山中山堂舉辦犯罪宣導活動，由義刑、法鼓山大學師生揮毫寫春聯贈送民眾。（李其樺翻攝）

新北市警金山分局日前在金山中山堂舉辦「拿春聯、過好年暨防竊、防搶」犯罪宣導活動，由義刑與法鼓山文理學院書畫社書生，聯手揮毫贈送春聯給民眾，並同時進行犯罪宣導，現場民眾踴躍參與。

(中時)