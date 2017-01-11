龍潭警防搶演練 過程逼真

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龍潭警分局11日舉辦防搶演練，過程相當逼真。(賴佑維翻攝)

龍潭警分局11日舉辦防搶演練，過程相當逼真。(賴佑維翻攝)

年關將近，桃園市龍潭警分局11日在臺灣銀行龍潭分行舉辦擴大預防犯罪宣導活動及防搶、攔截圍捕演練，過程相當逼真，在道路攔截圍捕時，還有民眾誤以為警方逮捕要犯，經警方解釋才知道演練如此逼真。

警方也呼籲民眾，若要提領大量現金，可到派出所請警力護鈔，平時領錢也要注意周遭狀況。

(中時)