空氣品質有多不好？　小朋友告訴你

小朋友也受不了骯髒的空氣。(謝佳潾攝)

屏東環境保護聯盟理事長洪輝祥，要求政府全面禁止燃燒生煤並編預算收回銷毀二行程機車。(謝佳潾攝)

環保團體、社團等30人11日在楓港蔡英文古厝前號召民眾2月19日上街頭捍衛呼吸權利。（謝佳潾攝）

環保團體、社團等30人11日在楓港蔡英文古厝前號召民眾2月19日上街頭捍衛呼吸權利。（謝佳潾攝）

「我不想再呼吸這麼髒的空氣了！」1名林姓小一生11日上午在蔡英文總統古厝前，無奈地道出心裡話，他隨著家長前去參加由環團發起的反空汙遊行行前會，1行30人不僅在古厝前高舉字卡、盼政府聽見他們的心聲，更號召大眾2月19日要一起上街頭抗議。

由台灣水資源保育聯盟、屏東縣環境保護聯盟等30個環保團體、社團，發起的「反空污找藍天抗暖化大遊行」高雄場，預計在2月19日登場，而今日主辦單位已先行在楓港蔡英文老家舉行行前記者會，參與人中有10名共學團親子檔，家長們直說，「小朋友也要捍衛呼吸新鮮空氣的權利。」

「天空是藍的，但為什麼抬頭看不到藍天？」攜子從新竹南下參加行前會的劉姓媽媽說，她總是告訴小孩空氣汙染的嚴重性，且眼見為憑、越往南越見不到藍天，這是個需思考並重視的問題，無故的頻繁咳嗽及眨眼，甚至過敏問題頻出現，政府都有責任解釋並負責。

「工廠少賺一點，政府補貼一點。」屏東環境保護聯盟理事長洪輝祥指出，因為空氣品質過糟，現在的肺腺癌罹患率已高居全國第一，但這並非是無解之道，只要工廠願意加裝過濾系統，政府全面禁止燃燒生煤並編預算收回銷毀二行程機車，都能大大降低汙染效應。

據環保署空氣品質監測指出，近日高屏地區幾乎亮紅燈，11個一般測站中，有屏東、潮州等8個站AQI指標超過151，而一直都因落山風效益處良好狀況的恆春站，也變成了AQI指標超過51的普通狀況。

(中時)