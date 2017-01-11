4章1Q上路學校不供水果？農委會：9月就知道

農委會副主委陳吉仲。(圖／農委會提供)

國中小午餐須用4章1Q食材，新制9月上路，但餐盒食品公會聲明表示，盼午餐取消供應水果，農委會則說，現在政策還沒上路，9月才實施，目前農委會還沒說要不要取消供應水果，也強調4章1Q食材的總量絕對夠用。

台北、新北及桃園市餐盒食品商業同業公會今天發出聲明表示，營養午餐水果供應品項受到限制，大多仰賴進口，應取消供應水果，也建議農委會與產業公會共同試算導入4章1Q食材可能衍生之價差資訊給各縣市教育單位做為調整午餐收費之參考。

農委會副主委陳吉仲表示，現在政策還沒上路，9月才實施，目前農委會還沒說要不要取消供應水果，過去學校午餐水果受限於單價，品質讓家長不太滿意，當開始要用比較好的水果時，價格就會上漲，成本上漲的問題需要與縣市政府討論解決，畢竟各個學校午餐單價都不一樣，從35元到65元都有，何況有學校是採團膳，也有學校是自設廚房，甚至每個縣市對午餐的補助也不同，例如南投的家長就不用出錢。

陳吉仲指出，業者其他建議的部分，之前其實也有討論到，調味性的例如蔥薑蒜，一開始不會採用4章1Q，有一個過渡階段性，其他像颱風過後菜價高漲，這種時候也可以彈性處理，或是某些產品的營養成分一定要提供給小朋友，但國內生產不足的，也會納入考量，這些考量放到學校午餐供應契約之中，讓政策具體可行，主要食材都是用4章1Q就可以了。

陳吉仲表示，農委會有盤點，4章1Q食材的總量絕對夠，現在問題是分配，要避免午餐供應業者找不到食材，在供貨來源方面，農委會也會協助，例如6都盡量透過食材供應平台，讓業者直接到平台取貨，也會請各地批發市場開始拍賣4章1Q食材，讓業者找到來源。

(中時)