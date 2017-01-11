網球》奧克蘭賽盧彥勳次輪止步 備戰下周澳網

台灣一哥盧彥勳在奧克蘭男網賽止步次輪，備戰下周開打的四大賽之首澳洲公開賽。(盧威儒提供)

台灣男網一哥盧彥勳，11日在總獎金45萬美元的奧克蘭公開賽次輪碰到目前世界排名33的美國選手史提夫強生，經過一番激戰後直落二敗下陣來，接下來將備戰下周開打的四大賽事之首澳洲公開賽。

盧彥勳此役面對大會第七種子史提夫強生，首盤前8局雙方互保發球局來到4比4平手，第9局盧彥勳發球，可惜發生一記對於盧彥勳不利爭議球，導致該局遭到破發，最終以4比6輸掉該盤賽事。

次盤仍由盧彥勳率先開局，在沒有對手任何破發機會的情況下來到6比7搶七局面，無奈盧彥勳沒能像首輪一樣演出逆轉戲碼，最終以4比7落敗。

盧彥勳賽後表示，自身狀況不差，只有在第一盤第9局有點起伏，雖然覺得很可惜，未能拿下比賽，但這兩個星期的整體表現還不錯，12日將轉往墨爾本，迎接下星期開始的澳洲公開賽，希望能延續最近兩周的好手感，進而打出好成績來。

(中時電子報)