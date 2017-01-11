北農人事異動　農委會：保持與北市府合作

農委會副主委陳吉仲。(圖／農委會提供)

談到北農人事案問題，農委會副主委陳吉仲表示，韓國瑜總經理去留，農委會未有評論，但總經理的異動要董事會通過，基本上董事會程序走完，才會思考到總經理的人選，農委會是中央主管機關，地方主管機關是北市府，雙方會維持密切合作，針對總經理人選，需要有專業能力經營，會與北市府討論合作，跟柯文哲溝通管道暢通，農委會從頭到尾態度一樣，就是合作。

(中時)