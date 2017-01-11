金山警寒冬送暖 讓長者過好年

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金山分局老梅派出所日前結合廟宇舉辦寒冬送輾，贈送生活物資給獨居長者和低收家庭。（李其樺翻攝）

過年將至，金山分局老梅派出所日前結合廟宇，舉辦寒冬送暖活動，慰問獨居長者及低收入戶家庭，並贈送生活用品等物資，提醒長者平時注意保暖衣物及保暖電器使用安全，讓長者們感受到來自社會的一股愛心暖流，現場氣氛倍感溫馨。

(中時)