遭撞祥湧6號漁船回來了 船長嘆歹過年

在太平洋海域挨撞的東港籍祥湧6號漁船，11日在友船的協助下順利返港，船上11人無恙，但船長林清來苦嘆，船隻不知何時才能修復完成，看來要「歹過年」了。(謝佳潾攝)

東港籍祥湧6號漁船7日在太平洋海域無故遭賴比瑞亞籍商船撞擊，力道之大險釀沈船，今天在金昌號的協助下順利返港，船上11人雖無恙，但船長林清來苦嘆，船隻不知何時才能修復完成，雖無漁獲仍要供薪資，看來要「歹過年」了。

「我被嚇了3次。」林清來回憶案發當時說，當下是半夜3點45分，大家都在睡覺休息，只有一人負責海象觀測，不料一艘高達4層樓高的大型商船突然從左後方撞上來，漁船因較輕、被撞到後又反彈撞上商船船頭，最後3度撞擊導致船身損毀嚴重，船艙進水後差點沉船。

他說，整艘船就像大地震般，猛烈搖晃，非常可怕，所幸大家最後安然無恙返回東港。今天下午1時35分許，「祥」號漁船在友船的協助下順利返港，在接受海巡安檢後，已將船停在岸邊等候維修。

「這次歹過年了。」他無奈地說，剛花了破千萬買船整修，還向漁會貸款700萬，不料只補了20尾魚就遭撞擊，損失慘重難以估計，因為這次本想趁年前好「海撈一筆」，不料現在是漁工的薪水及貸款錢不知要去哪湊得好。

(中時)