高市教師職業工會市府陳情 盼花媽向小英轉達心聲
高雄市教職業工會11日到市府陳情，高喊「訴求合理改革」，強調教師界不全然反對年金改革，但不能將改革的重擔全部丟給年輕的教師來扛，期盼市長陳菊能轉達基層教師心聲給蔡英文總統知道。
數百名基層教師到市府前廣場高舉標語表達心聲，工會理事長董書攸表示，官版年金改革案，多繳、少發、延後退，負擔先前已退休教師的不足額提撥，將責任轉嫁給目前在職教師，對「歷年不足額提撥」的事實視而不見，卻又不負起責任，逃避政府身為雇主的責任。
她指出，103年教育人員退撫基金已出現收支逆轉的情形，預估到119年基金就會破產，過去不足額提撥，是基金不斷虧空的主因。
董書攸呼籲身為高雄市立學校教師的雇主的陳菊，能發揮影響力，把基層教師的心聲帶進行政院，說給小英總統瞭解，扭轉官版年金改革方案的不合理之處。
她也強調，逾300位教師站出來表達心聲，是想告訴社會大眾，並非教師都反對年金改革，也有教師支持合理的年金改革。
陳情教師在市府前拉起抗議布條，高喊抗議年金惡改、反對60歲起支及活絡師資代謝等口號，希望陳菊爭氣勿漏氣等。
市府副秘書長林英斌出面，代表市長陳菊接下陳情書。
(中時)
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