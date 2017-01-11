澎湖環保查察非法傾倒垃圾 依法開罰

我要評比

澎湖環保案件聯合查察小組在18處髒亂點查獲有29位民眾亂丟垃圾的案件，環保局依違反廢棄物清理法開罰新台幣4000元外，其中有2件事業傾棄廢棄物，則移送地檢署偵辦。

澎湖環保案件聯合查察小組由檢察官吳巡龍率領岸巡72大隊、岸巡7總隊、憲兵、刑大、馬公分局、環保局和環保署督察總隊南區環境督察大隊調派5位稽查人員加入查察行動，兵分3路，分別前往馬公、湖西和白沙等鄉市之三總澎湖分院、耕讀幼兒園後方、烏崁海淡廠漥地、井垵公務人員訓練中心等18處髒亂點稽查搜證，總共發現有29件亂丟垃圾案件，依法裁處。

澎湖縣政府環保局籲請民眾，一定要垃圾車到達後，再將垃圾給垃圾車清運，切勿隨手亂丟，以共同維護環境清淨，讓全民過一個乾淨的新年。1060111

(中央社)