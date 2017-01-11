安倍明訪菲 專家：助修補菲美關係

日本首相安倍晉三明起訪問菲律賓2天，菲律賓國際事務專家在電視訪問分析指出，安倍很有可能扮演和事佬，為菲律賓與美國修補關係，挽救美、日、菲同盟。

安倍晉三定12日至13日到菲律賓官式訪問，成為今年第1位訪菲的外國領導人。他將到杜特蒂的家鄉納卯市參觀，成為菲國史上最高層級訪問納卯市的外國領袖。

菲律賓外交關係諮詢會（PCFR）主席羅梅洛（JoseRomero）在接受ABS-CBN電視台訪問時說，在日本文化上，邀請別人到自己家裏，是友誼與信心的展現，安倍「希望告訴全世界，他與杜特蒂建立了密切的關係。」

馬拉坎南宮官員說，安倍晉三希望到杜特蒂在納卯市的住家坐坐。

菲國前總統羅慕斯的總統府外交事務顧問羅沙達（Jose Apolinario Lozada）也在節目中說，安倍晉三此舉對於修復菲美關係具有策略性的意義，因為他瞭解杜特蒂的行事風格，所以是修復菲美關係的「不二人選」。

羅沙達說，在杜特蒂不願與西方領袖對話之際，「安倍晉三可以擔任傳話人，並為更好的關係奠基…我相信他來訪的重要考量之一，是修補菲律賓與西方國家領導人的關係。」

杜特蒂去年競選菲律賓總統期間，曾遭當時的美國駐菲大使批評失言，杜特蒂指稱美國試圖影響菲國選舉，杜特蒂與美國的關係出現裂痕。他當選總統後，白宮質疑菲政府的掃毒方式，杜特蒂正式跟美國翻臉。

之後，本已開始逐漸疏遠美國的杜特蒂，轉而向中國大陸及俄羅斯靠攏。

菲律賓與日本均與中國大陸存有主權爭議，大陸軍艦最近繞行了日本一圈，軍機也穿越對馬海峽，引起日本政府警戒。1060111

(中央社)