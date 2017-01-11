歐巴馬告別演說感性爆發 經典語句不斷
美國總統歐巴馬卸任在即，他今晚最後一次以總統身分在家鄉芝加哥向全美人民發表演說，呼籲全國人民提高警覺並不甘人後地守護民主。歐巴馬不忘向老婆蜜雪兒致謝，一度流下男兒淚，感性地說，「你讓我感到驕傲」。
根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，以下為歐巴馬整場演說中令人回味的經典話語。
＊關於民主
歐巴馬說：「一旦陷入恐懼，民主就可能垮台。」
＊關於太座蜜雪兒
歐巴馬提到人氣完全不輸自己的妻子蜜雪兒時，全場被一片掌聲、歡呼聲淹沒。他真情流露，還一度拭淚，感性說，「你讓我感到驕傲，讓這個國家感到驕傲」。
＊關於相信美國
歐巴馬在總結演說時，再次提起他在2008年競選總統喊出的口號。他說：「是的，我們做得到。是的，我們辦到了。」
＊關於缺乏共同點
歐巴馬表示：「這樣選擇性地承認事實不僅不誠實，還會弄巧成拙。我的母親過去常說，我們無法擺脫事實。」
＊關於美國種族
他說：「我當選後，有人說，美國已邁入後種族時代。然而無論出發點如何良善，這樣的看法並不實際。」
＊關於美國卓異論
他說：「這並非意指我們的國家打從一開始就完美無暇，而是我們展現出求變的能力，讓效法的國家能朝較好的方向發展。」
＊關於挫折
他表示：「我們每前進2步，常感覺後退一步。但美國走過漫漫長路，以向前邁進為人所知，那就是不斷擴大建國理念，以接納一切而非只是部分。」
＊關於兩黨合作
他表示，無論有何政黨傾向和特定利益，唯有使人人恢復我們此刻亟需的同心協力精神，才能達成目標。
＊關於再做4年
現場群眾大喊要歐巴馬再次出馬選總統，他回答，「我不能這麼做」。美國憲法規定，任何人最多只能擔任2屆總統。1060111
(中央社)
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