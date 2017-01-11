長假口角多 除夕初二家暴通報高峰
假期愈長、愈容易起衝突，根據衛福部保護司統計，農曆春節假期，除夕、初二都是家暴案件通報高峰，像是年菜吃什麼、紅包包多少等小問題，都可能成為家暴的起火點。
衛福部保護司今天表示，113保護專線去年共接獲12萬7246通有效電話，平均每4分鐘就有1人撥打，每天晚間7時到11時是通報量高峰，其中女性來電者占56％，比男性高出18%。
113保護專線中心主任林曉文說，若進一步分析撥打電話的高峰時間及區域會發現，人口愈多的地方，通報電話數量愈多，其中六都就占整體通報的一半，最多的是新北市，其次為桃園、台中、高雄、台北、台南，可能和都會區壓力大有關。
另一個家暴通報高峰則是休假日，林曉文指出，通常假期愈長、家人相處時間愈久，就容易衝突，像是即將到來的春節假期，除夕、初二都是通報高峰，像是離婚夫妻搶小孩回家過年、紅包包多少錢、家務分工等都是衝突點。
林曉文表示，父母爭執吵鬧過程中，未成年子女經常成為角力或爭取認同的工具，容易在孩子心中留下陰影，呼籲父母要有正確認知，大人吵架、別牽拖小孩；保護司司長張秀鴛也說，兒少即使未受虐，但目睹衝突將對兒少造成創傷，恐影響身心發展。1060111
(中央社)
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