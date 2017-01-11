基隆教師市府陳情 反對年金改革

基隆市教師職業工會及基隆市教師會成員今天下午前往基隆市政府門口陳情，反對年金改革並希望政府承擔起雇主責任。

工會號召200名成員及眷屬下午在市府門口簽名連署，舉「年金惡改雇主負起責任」紅布條，高喊「反對60才起支，漸進才有新老師」、「共同補繳，雇主責任」、「基金要永續，雇主不逃避」，市府由秘書長李銅城出面接受陳情書，過程平和。

擔任2個工會的理事長顧翠琴表示，政府提出「中小學以下教師退休60歲起支」，引發校園激烈反彈，因為教師非常重視長期的生涯規劃，一旦規定60歲才能支領年金，將會嚴重影響教師退休意願，大幅延緩教師退休年齡。

顧翠琴說，在少子化的環境中，此舉會完全阻滯校園教師新陳代謝，年輕的老師無法進入校園，會造成校園非常大的衝擊。

在國小服務16年的陳姓女老師說，年金改革對她最大影響是退休時間必須延長，「我已38歲了，人會老化，年齡真的是問題」，學生若數十年面對同樣的老師，校園就無法活絡，政府若硬要把老師留在學校，學生不會是最大的受益者。

基隆市教師職業工會秘書長李啟嘉指出，政府對於身為雇主角色抱持曖昧態度，助長很多企業主不願面對勞工退休制度，希望政府做好榜樣承擔起責任，「因為政府是雇主，和所有企業主都一樣」。1060111

(中央社)